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1 час назад

Apple исправила дрожание камеры в новых iPhone 14 Pro. Вот, что нужно сделать всем пользователям

Ferra.ruиещё 1

Apple исправила дрожание камеры в новых iPhone 14 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сразу после выпуска новых смартфонов Apple iPhone 14 пользователи стали сообщать о сильном дрожании камеры в некоторых сторонних приложениях. Компания пообещала решить проблему и сделала это.

Apple начала распространять обновление iOS 16.0.2 на iPhone с опережением графика. Дрожание камеры, по-видимому, было вызвано системой оптической стабилизации изображения (OIS) со сдвигом датчика в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Некоторые пользователи сообщали даже о скрежете камеры при открытии приложений.

После установки обновления проблема должна уйти. В нём содержатся и другие патчи. В частности, убрали раздражающую ошибку с постоянными уведомлениями о разрешении доступа к буферу обмена iPhone.

Чтобы загрузить обновление на iPhone, нужно перейти в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

Наука и техника,Apple,
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