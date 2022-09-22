iOS 16 очень быстро стала популярнее, чем iOS 15

Аналитическая компания Mixpanel опубликовала отчёт о сравнении популярности iOS 15 и iOS 16. По данным аналитиков, за 9 дней после релиза iOS 16 установили 23,26% пользователей iPhone.

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В прошлом году, через 10 дней после выхода iOS 15 систему установили 19,3% пользователей. Это объясняется тем, что в iOS 15 наблюдались ошибки, ощутимо затрудняющие пользование айфоном.

Подобные баги есть и в iOS 16, но эта система отличается большей функциональностью и визуальной привлекательностью. В частности, это переработанный интерфейс экрана блокировки с более широкими возможностями настройки, виджеты экрана блокировки. iOS 16 также включает в себя такие функции, как редактирование iMessage и отмена отправки сообщений.