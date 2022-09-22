Какие проблемы принесла iOS 16 на флагманы прошлых лет

Чуть более недели назад состоялся анонс iOS 16. И если на новеньких iPhone 14 данная версия системы работает без нареканий, то владельцы флагманов прошлых лет, обновившие свои девайсы, жалуются на ряд проблем.

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Так, например, главный минус, который принесла новая iOS — это ухудшение автономности смартфонов. iPhone 13, iPhone 12 и более ранние модели стали жить от одного заряда куда меньше, чем на той же iOS 15.

При этом на проблему жаловались ещё неделю назад. Правда, тогда эксперты успокаивали пользователей, призывая их подождать, пока iPhone «познакомится с iOS 16». Но даже спустя время ситуация не исправилась.