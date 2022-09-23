В США представили новый Google Chromecast

Анонсирована удешевленная приставка для Google Chromecast с Google TV HD. Отказ от поддержки Ultra HD и Dolby Atmos помог компании снизить цену до $29,99, что даже меньше, чем у оригинального Chromecast, который стоил $35.
Как и аналогичные потоковые продукты от Amazon и Roku, качество которых достигает 1080p, Chromecast HD предназначен для тех, кто еще не перешел на 4K-телевизоры, или для тех, кто ищет решение для более дешевого второго телевизора в доме. Он имеет такой же общий дизайн и включает тот же голосовой пульт дистанционного управления, что и модель 4K, хотя HD-версия поставляется только в белом цвете.
Но есть основания для некоторого беспокойства по поводу производительности этого устройства. Chromecast 2020 с Google TV оказался относительно маломощным для программного обеспечения, которое он должен демонстрировать, и поставляется он с 8 ГБ оперативной памятью. Недавно компания Google признала, что намерена продолжать улучшать скорость и отзывчивость Google TV, и рассказала о многочисленных шагах, которые она уже предприняла для этого, но впереди еще много работы.