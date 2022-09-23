В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
49 минут назад

Эта приставка сделает ваш телевизор "умным": представлен новый Google Chromecast

Ferra.ruиещё 3

Анонсирована удешевленная приставка для Google Chromecast с Google TV HD. Отказ от поддержки Ultra HD и Dolby Atmos помог компании снизить цену до $29,99, что даже меньше, чем у оригинального Chromecast, который стоил $35.

В США представили новый Google Chromecast
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как и аналогичные потоковые продукты от Amazon и Roku, качество которых достигает 1080p, Chromecast HD предназначен для тех, кто еще не перешел на 4K-телевизоры, или для тех, кто ищет решение для более дешевого второго телевизора в доме. Он имеет такой же общий дизайн и включает тот же голосовой пульт дистанционного управления, что и модель 4K, хотя HD-версия поставляется только в белом цвете.

Но есть основания для некоторого беспокойства по поводу производительности этого устройства. Chromecast 2020 с Google TV оказался относительно маломощным для программного обеспечения, которое он должен демонстрировать, и поставляется он с 8 ГБ оперативной памятью. Недавно компания Google признала, что намерена продолжать улучшать скорость и отзывчивость Google TV, и рассказала о многочисленных шагах, которые она уже предприняла для этого, но впереди еще много работы.

Наука и техника,Amazon,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители