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52 минуты назад

Обнаружен новый радиопульсар в двойной системе

Lenta.ru

Астрономы обнаружили новый радиопульсар в двойной системе с массивной звездой-компаньоном с помощью Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME). Об открытии сообщается в препринте исследования на сервере arXiv.

Астрономами обнаружен новый радиопульсар в двойной системе
Фото: тасстасс

Пульсар получил обозначение PSR J2108+4516. Наблюдения за объектом проводили почти ежедневно в течение почти трех лет с 20 октября 2018-го по 3 сентября 2021 года. Период вращения составляет около 0,58 секунды, а период обращения — 269 дней. Было обнаружено, что эксцентриситет орбиты находится на уровне примерно 0,09, а характерный возраст пульсара оценивается примерно в 2,1 миллиона лет. Поверхностное магнитное поле PSR J2108+4516 составило около 1,2 триллиона Гаусс.

Масса объекта-компаньона составляет от 11,7 до 113 масс Солнца. Это яркая бело-голубая звезда EM* UHA 138 расположена на расстоянии около 10 600 световых лет от Земли.

По словам авторов статьи, PSR J2108+4516 может служить природной лабораторией для исследования массивных звездных ветров и околозвездных дисков. Предполагается, что в будущем проведут спектроскопические наблюдения этого пульсара, чтобы определить тип компаньона и выяснить, есть ли у него диск, а также рентгеновские и гамма-лучевые исследования для изучения взаимодействия диска и ветра.

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