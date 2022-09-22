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2 часа назад

У NASA все же получилось подготовить ракету "Артемида-1" к взлету

Ferra.ru

Следующая попытка запуска ракеты Artemis 1 может состояться уже на следующей неделе, поскольку NASA наконец-то выполнило все поставленные задачи, чтобы считать испытание топлива для ракеты успешным.

NASA удалось подготовить ракету "Артемида-1" к взлету
Фото: Ferra.ruFerra.ru

NASA должно было проверить добавление переохлажденного топлива в баки Space Launch System (SLS), чтобы подтвердить ремонт, проведенный после того, как в конце августа была отменена вторая попытка запуска. Наземная команда в Космическом центре имени Кеннеди заметила постоянную утечку водорода в одном из топливопроводов SLS и пыталась устранить ее в течение дня три раза. В итоге команда потерпела неудачу и решила отложить миссию.

Хотя во время последнего испытания топлива инженеры столкнулись с еще одной утечкой водорода, их усилия по устранению неполадок на этот раз сработали, и утечка оказалась "в пределах допустимых норм".

Директор запуска "Артемиды-1" Чарли Блэквелл-Томпсон сказал, что испытание прошло "очень хорошо" и что команда смогла выполнить все поставленные перед ней задачи. Теперь NASA будет оценивать данные, полученные в ходе испытаний, прежде чем решить, можно ли запланировать еще один запуск миссии на запланированную дату 27 сентября.

Наука и техника,NASA,
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