В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Показан ген риска тяжелого COVID-19

Lenta.ru

Ученые Рокфеллеровского университета в США показали, что существуют генетические факторы, определяющие тяжесть COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ученые США нашли ген, отвечающий за тяжесть COVID-19
Фото: тасстасс

Исследователи продемонстрировали, что мыши с вариантами генов, ранее связанными с болезнью Альцгеймера, подвергались большему риску смерти при заражении COVID-19. Ретроспективный анализ также показал, что пациенты с теми же вариантами генов с большей вероятностью умирали от COVID-19 на протяжении всей пандемии. По оценкам, около трех процентов населения мира обладает этими вариантами генов.

У большинства людей есть форма гена APOE под названием APOE3, но 40 процентов населения являются носителями по крайней мере одной копии варианта APOE2 или APOE4. Люди с APOE2 или APOE4 продуцируют белки, которые отличаются от белка APOE3 одной или двумя аминокислотами. Люди с APOE4 подвержены большему риску развития болезни Альцгеймера и атеросклероза.

Люди с двумя копиями APOE4 или APOE2 с большей вероятностью умирали от COVID-19, чем люди с двумя копиями APOE3. Примерно три процента людей имеют две копии APOE2 или APOE4, что составляет примерно 230 миллионов человек во всем мире. Если будущие исследования действительно подтвердят связь между АРОЕ и тяжелым исходом COVID-19, врачи могут порекомендовать, чтобы лица с АРОЕ4 или АРОЕ2 были в приоритете для вакцинации, ревакцинации и противовирусной терапии.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители