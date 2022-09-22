Ученые впервые зафиксировали волны Пекериса

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай позволило исследователям впервые удалось зафиксировать уникальные волны Пекериса, которые были предсказаны 85 лет назад. Исследование опубликовано в журнале Journal of the Atmospheric Sciences.

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Английский ученый — Хорас Лэмб — еще в начале XX века изучал движения волн и разработал теорию первой «волны Лэмба». Уже через десять лет математик и геофизик Хаим Пекерис решил дополнить гипотезу. Он предположил, что после первой волны должна последовать вторая, более медленная. Пекерис наблюдал за давлением после извержения Кракатау, но так и не нашел доказательств для своей теории.

Но теперь ученым из Гавайского университета в Маноа, Японского агентства по морской науке и технике и Киотского университета удалось впервые зафиксировать предсказанную Пекерисом волну. В этом им помогло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года.

Ученые использовали геостационарные спутниковые наблюдения, компьютерное моделирование и глубоководные датчики. С их помощью они выяснили, что есть фронт волны Лэмба с ожидаемой скоростью 315 м/с и отдельный фронт со скоростью 245 м/с. Более низкая скорость соответствует той, которая была предсказана Пекерисом в 1937 году.