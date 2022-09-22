Стартап сооснователя Google прекратил разработку аэротакси Heaviside

Стартап Kittyhawk, основанный соучредителем Google Ларри Пейджем, объявил о закрытии и прекращении всех своих проектов. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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«Мы все еще прорабатываем план того, чем будем заниматься дальше», — говорится в заявлении компании.

Kittyhawk была основана в 2010 году и сначала носила имя Zee.Aero. Пейдж нанял в стартап Себастьяна Труна, работавшего над беспилотными автомобилями и другими экспериментальными проектами в Google.

В 2020 году компания подтверждала, что продолжает разработку аэротакси (летательным аппаратом на электрической тяге для пассажирских перевозок) под названием Heaviside. Однако теперь этот проект закрыт, как и остальные.

В Kittyhawk лишь уточнили, что решение о закрытии не повлияет на партнерство с Boeing, и совместные проекты с производителем самолетов будут продолжены.