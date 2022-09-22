Ученые доказали эффективность упражнений в борьбе со спинально-мозжечковой атаксией

Ученые доказали, что определенный комплекс физических упражнений может помочь при спинально-мозжечковой атаксии. Такие действия увеличивают уровень нейротрофического фактора мозга, что приводит к восстановлению клеток мозжечка. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Спинально-мозжечковая атаксия — наследственное неврологическое заболевание, которое вызывает нарушения в моторно-двигательных функциях организма. Это очень редкое неизлечимое заболевание, встречающееся у 1 человека из 100 000.

Ученые из Университета Макгилла провели серию экспериментов на мышах, страдающих спинально-мозжечковой атаксией. Они обнаружили, что физические упражнения могут облегчить заболевание. Занятия усиливают выработку нейротрофического фактора мозга, который, в свою очередь, поддерживает рост и развитие новых нервных клеток. Это помогает клеткам мозжечка восстанавливаться. Но при тяжелых формах заболевания люди не смогут выполнять физические упражнения. В таком случае можно использовать препарат, имитирующий действие нейротрофического фактора мозга.