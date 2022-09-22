Microsoft рассказала о разработке Windows 12

Накануне Microsoft анонсировала первое масштабное обновление Windows 11. И в честь этого компания провела пресс-конференцию.

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На мероприятии, помимо стандартных вопросов, был задан и один интересный. Представителя Microsoft спросили, что он думает о потенциальной Windows 12. Ответ был дан прямой и однозначный — редмондская компания не занимается её разработкой.

При этом стоит отметить, что более ранние утечки говорили об обратном — якобы в IT-корпорации уже занимаются ранним прототипированием новой системы. Известно даже её кодовое имя — Next Valley.