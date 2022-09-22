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1 час назад

Microsoft рассказала о разработке Windows 12

Ferra.ru

Накануне Microsoft анонсировала первое масштабное обновление Windows 11. И в честь этого компания провела пресс-конференцию.

Microsoft рассказала о разработке Windows 12
Фото: ferra.ruferra.ru

На мероприятии, помимо стандартных вопросов, был задан и один интересный. Представителя Microsoft спросили, что он думает о потенциальной Windows 12. Ответ был дан прямой и однозначный — редмондская компания не занимается её разработкой.

При этом стоит отметить, что более ранние утечки говорили об обратном — якобы в IT-корпорации уже занимаются ранним прототипированием новой системы. Известно даже её кодовое имя — Next Valley.

В то же время наши зарубежные коллеги даже называют ориентировочные сроки релиза Windows 12. По их мнению, произойти это должно не раньше 2024 года, так как Microsoft перешла на трёхлетний цикл обновления своих систем.

Наука и техника,Microsoft,
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