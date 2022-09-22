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1 час назад

Подсчитано количество мусора на Марсе, которое оставили люди

Ferra.ru

Человечество уже не первый год исследует Марс. Более того, не одно поколение устройств находится на поверхности планеты.

Подсчитано количество оставленного людьми мусора на Марсе
Фото: ferra.ruferra.ru

Разумеется, за это время эти самые устройства успели оставить немало мусора. И вряд ли в планы учёных входит убрать его за собой в ближайшее время. Но какое точное количество этого самого мусора люди оставили на Красной планете и сколько он весит?

Ответить на этот вопрос решил постдокторский научный сотрудник в области робототехники из Университет Западной Вирджинии Чагри Килич. По его словам, на сегодняшний день на Марсе находятся немало навсегда заброшенных частей космических кораблей, аппаратов и т.д.

Их общая масса составляет около 7119 кг. При этом специалисты вполне серьёзно опасаются данной тенденции, т.к. этот мусор опасен для текущих и будущих миссий.

Отметим, что девять неактивных космических аппаратов (Mars 3, Mars 6, Viking 1, Viking 2, Phoenix, Sojourner, Spirit, Beagle 2 и Opportunity) Килич назвал историческими реликвиями и отказался считать за мусор.

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