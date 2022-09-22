Подсчитано количество оставленного людьми мусора на Марсе

Человечество уже не первый год исследует Марс. Более того, не одно поколение устройств находится на поверхности планеты.

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Разумеется, за это время эти самые устройства успели оставить немало мусора. И вряд ли в планы учёных входит убрать его за собой в ближайшее время. Но какое точное количество этого самого мусора люди оставили на Красной планете и сколько он весит?

Ответить на этот вопрос решил постдокторский научный сотрудник в области робототехники из Университет Западной Вирджинии Чагри Килич. По его словам, на сегодняшний день на Марсе находятся немало навсегда заброшенных частей космических кораблей, аппаратов и т.д.

Их общая масса составляет около 7119 кг. При этом специалисты вполне серьёзно опасаются данной тенденции, т.к. этот мусор опасен для текущих и будущих миссий.