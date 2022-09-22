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1 час назад

Цукерберг начал увольнять сотрудников для экономии

Ferra.ruиещё 2

Глава Meta* Марк Цукерберг начал постепенное увольнение части сотрудников. Людей увольняют без каких-либо предупреждений.

Цукерберг начал увольнять сотрудников для экономии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что затраты необходимо снизить как минимум на 10%. Причина в замедлении роста компании и усилении конкуренции. Отчасти это планируется сделать с помощью увольнений.

«Это происходит незаметно, с помощью реорганизации отделов. В результате оставшимся вне своего отдела сотрудникам предлагается ограниченное окно для подачи заявок на другие должности в компании. В результате большинство таких сотрудников остаются без работы в компании», — отмечают источники, знакомые с ситуацией.

Meta последовала примеру Apple и Microsoft. Эти IT-гиганты тоже увольняют сотрудников. Например, Apple уже уволила около 100 сотрудников из фирм-подрядчиков, а в Microsoft будут уволены порядка 1800 человек, при этом набор новых сотрудников будет замедлен.

Наука и техника,Марк Цукерберг,Microsoft,Apple,
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