Цукерберг начал увольнять сотрудников для экономии

Сообщается, что затраты необходимо снизить как минимум на 10%. Причина в замедлении роста компании и усилении конкуренции. Отчасти это планируется сделать с помощью увольнений.

«Это происходит незаметно, с помощью реорганизации отделов. В результате оставшимся вне своего отдела сотрудникам предлагается ограниченное окно для подачи заявок на другие должности в компании. В результате большинство таких сотрудников остаются без работы в компании», — отмечают источники, знакомые с ситуацией.

Meta последовала примеру Apple и Microsoft. Эти IT-гиганты тоже увольняют сотрудников. Например, Apple уже уволила около 100 сотрудников из фирм-подрядчиков, а в Microsoft будут уволены порядка 1800 человек, при этом набор новых сотрудников будет замедлен.