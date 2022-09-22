Google и Framework выпустили модульный ноутбук

Несколько лет назад была популярна идея разработки модульных смартфонов. Предполагалось, что это освободит пользователей от необходимости постоянно обновлять сам смартфон, ведь можно будет менять лишь отдельные модули.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

К сожалению, идея так и не нашла широкой популярности среди этих самых пользователей. И, видимо, компании решили переключиться со смартфоном на ноутбуки.

Так, Framework и Google объединились для выпуска модульного ноутбука Framework Laptop Chromebook Edition. Покупателям будет доступен выбор из различных модулей, портов и места их расположения.

Например, можно будет установить по желанию USB Type-C, USB Type-A, microSD, HDMI, DisplayPort, Ethernet и т.д. Вместе с тем останутся и более привычные возможности, такие как расширение оперативной и постоянной памяти.

Сообщается, что Framework Laptop Chromebook Edition получил 13,5-дюймовый дисплей с разрешением 2256 × 1504 пикселей. В его основу лёг процессор Intel Core i5-1240P 12-го поколения. Работает ноутбук под управлением Chrome OS.