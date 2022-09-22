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1 час назад

Собери сам: Google и Framework выпустили модульный ноутбук

Ferra.ru

Несколько лет назад была популярна идея разработки модульных смартфонов. Предполагалось, что это освободит пользователей от необходимости постоянно обновлять сам смартфон, ведь можно будет менять лишь отдельные модули.

Google и Framework выпустили модульный ноутбук
Фото: Ferra.ruFerra.ru

К сожалению, идея так и не нашла широкой популярности среди этих самых пользователей. И, видимо, компании решили переключиться со смартфоном на ноутбуки.

Так, Framework и Google объединились для выпуска модульного ноутбука Framework Laptop Chromebook Edition. Покупателям будет доступен выбор из различных модулей, портов и места их расположения.

Например, можно будет установить по желанию USB Type-C, USB Type-A, microSD, HDMI, DisplayPort, Ethernet и т.д. Вместе с тем останутся и более привычные возможности, такие как расширение оперативной и постоянной памяти.

Сообщается, что Framework Laptop Chromebook Edition получил 13,5-дюймовый дисплей с разрешением 2256 × 1504 пикселей. В его основу лёг процессор Intel Core i5-1240P 12-го поколения. Работает ноутбук под управлением Chrome OS.

Его стартовая цена — 999 долларов, поставки намечены уже на декабрь 2022 года.

Наука и техника,Google,
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