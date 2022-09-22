У шимпанзе обнаружили каменные орудия труда разных форм и размеров

Ученые обнаружили множество каменных орудий труда, которые шимпанзе используют для раскалывания орехов. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Фото: тасс тасс

Исследователи сравнили 3D-модели различных орудий труда, используемых шимпанзе в лесу Национального парка Тай, с 3D-моделями инструментов у другой группы в Гвинее, и показали, что между двумя группами существуют заметные различия с точки зрения использования инструментов.

Шимпанзе в Гвинее применяют каменные молотки различного типа и размера, а также очень большие каменные наковальни, иногда больше одного метра в длину. У этих прочных инструментов, которые широко встречаются в местах обитания шимпанзе, встречаются повреждения, по которым можно определить длительность их использования.

Хотя несколько групп шимпанзе практикуют раскалывание орехов, инструменты, которые они используют, могут значительно отличаться друг от друга. Эти различия обусловлены употребляемыми видами орехов и их доступностью.