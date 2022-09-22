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1 час назад

Ученые получили новый тип сахарозаменителей на основе цитрусовых

Газета.Ruиещё 1

Ученые выделили сахарозаменитель нового типа из цитрусов. Статья об этом опубликована в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Ученые получили новый тип сахарозаменителей на основе цитрусовых
Фото: риа новостириа новости

В мире существует всего несколько видов заменителей сахара. Американское Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов одобрило лишь 8 из них, 2 натуральных и 6, получаемых синтетических способом. Серьезной проблемой всех низкокалорийных заменителей является специфическое горькое и «химическое» послевкусие, что ухудшает их потребительские качества.

Специалисты Университета Флориды выделили 11 сортов цитрусовых, в которых были найдены восемь соединений, повышающих сладость. Среди них оказались: UF 914 (гибрид грейпфрута), а также EV-2 и OLL-20 (сладкие апельсины) и мандарины Sugar Belle, Bingo, 13-51, 18A-4-46, 18A-9-39, 18A-10-38. Предварительные испытания показали, что эффективность вкусовых метаболитов может быть усовершенствована.

Авторы надеются, что эта технология поможет выпустить на рынок заменители сахара без калорий и с приятным сладким вкусом.

Ранее канадские ученые предположили, что нацисты подмешивали стероиды в еду узниц лагерей смерти.

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