Врачи: виртуальная реальность частично заменяет наркоз

Врачи из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс в США доказали, что погружение в виртуальную реальность во время операции на кисти позволяет хирургам использовать меньше успокоительного при процедуре, что снижает риски опасных побочных эффектов. Работа опубликована в PLOS ONE.

Фото: тасс тасс

Во время операции по поводу синдрома запястного канала пациенты получают местную анестезию и средство пропофол, которое успокаивает их, делает сонными. Чрезмерное седативное действие пропофола может привести к опасному снижению артериального давления, и сужению верхних дыхательных путей, из-за чего растет риск инсульта, инфаркта или дыхательной недостаточности.

Команда разделила 34 взрослых, которых готовили перенести операцию на руке, на две группы: одних погружали во время операции в виртуальную реальность (VR) в дополнение к обычным препаратам, вторые получали только лекарства. В виртуальной реальности, включающей звуковые и визуальные эффекты, пациенты могли выбрать луг, лес или горы.

В обеих группах дополнительные седативные и/или обезболивающие можно было вводить либо по просьбе пациента, либо по усмотрению анестезиолога в соответствии с его клинической оценкой. Пациенты в группе VR получали в среднем на 260 мг меньше пропофола. При этом только четыре из 17 пациентов в группе VR получали дополнительный пропофол во время операции. В контрольной группе дополнительный пропофол получил каждый пациент. Однако значительно больше пациентов в группе VR получили дополнительно местное обезболивающее.