Прочность iPhone 14 проверили на видео

Блогер под ником PhoneBuff протестировал прочность нового смартфона Apple. Соответствующее видео доступно на YouTube-канале автора.

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Энтузиаст четыре раза уронил смартфон с высоты человеческого роста и рассказал о последствиях. Чтобы сымитировать падение устройства в уличных условиях, блогер бросал iPhone на каменную плиту. В результате первого падения разбилась задняя панель смартфона, пострадали объективы камеры. В следующем раунде автор уронил телефон на боковую рамку, отметив появление небольших царапин.

В предпоследнем раунде краш-теста PhoneBuff уронил iPhone 14 Pro Max экраном вниз: дисплей покрылся царапинами, но продолжил работать. В конце проверки специалист бросил смартфон экраном вниз еще раз и отметил появление новых царапин и трещин, однако после всех испытаний девайс продолжил функционировать.

В заключении энтузиаст отметил, что новый смартфон Apple может легко разбиться при контакте с твердой поверхностью, так как передняя и задняя панели устройства изготовлены из стекла. Однако на работоспособность телефона это никак не повлияло. Блогер посоветовал владельцам новых iPhone пользоваться защитным чехлом.