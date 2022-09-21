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2 часа назад

Глава "Роскосмоса" Борисов: РФ "с высокой вероятностью" останется на МКС до 2028 года

Газета.Ruиещё 7

На пресс-конференции после пуска "Союза МС-22" гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов высказался по поводу участия России в проекте Международной космической станции (МКС), которое может продлиться до 2028 года. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Борисова, участие российской стороны в МКС "с высокой долей вероятности" продлится еще шесть лет. "...а дальше все будет зависеть от состояния (станции)", - сказал гендиректор. Он также рассказал о готовности России к переговорам о полетах космонавтов на пилотируемом транспортном космическом корабле США Starliner, после того как он осуществит как минимум три полета. Ранее Борисов заявлял о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года. К этому времени "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что соответствующее решение было принято давно.

Глава "Роскосмоса" Борисов: РФ "с высокой вероятностью" останется на МКС до 2028 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука и техника,Юрий Борисов,Дмитрий Песков,Роскосмос,
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