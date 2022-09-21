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1 час назад

Борисов: Россия с высокой степенью вероятности будет продолжать работу на МКС до 2028 года

ТАССиещё 1

Сотрудничество по проекту МКС будет зависеть от технического состояния станции, с высокой степенью вероятности оно продлится до 2028 года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в среду.

Россия останется на МКС до 2028 года
Фото: NASANASA

"В наших планах [работать на станции], включая 2024 год, затем в зависимости от состояния МКС будем продолжать. До 2028 года с высокой вероятностью", - сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, Россия всегда четко выполняет международные обязательства. В среду на Байконуре состоялись переговоры с представителем NASA.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,NASA,
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