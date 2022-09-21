В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
21 минуту назад

YouTube разрешит блогерам монетизировать видео с популярной музыкой

Газета.Ru

В ходе мероприятия Made on YouTube видеохостинг анонсировал программу Creator Music, благодаря которой блогеров смогут использовать лицензионную музыку для монетизации своего контента. Об этом сообщает The Verge.

YouTube разрешит блогерам монетизировать видео с популярной музыкой
Фото: YouTubeYouTube

Отмечается, что на на момент анонса программа запущена в бета-режиме в США, но уже в следующем году станет доступна пользователям из других стран.

Участникам Creator Music будут доступны два способа взаимодействия. Первый предусматривает прямое лицензирование музыки и получение всего дохода за исключением доли YouTube, которая составляет 45%. Во втором случае предлагается делиться доходом с владельцем музыкальной композиции, используемой в видео. По данным Billboard, новая программа YouTube охватит 27,5% блогеров на площадке.

По словам представителя видеохостинга, что участникам программы Creator Music будут доступны несколько сотен тысяч песен.

Прежде использование музыки без разрешения правообладателя могло привести к блокировке видео на YouTube.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители