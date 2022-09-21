YouTube разрешит блогерам монетизировать видео с популярной музыкой

В ходе мероприятия Made on YouTube видеохостинг анонсировал программу Creator Music, благодаря которой блогеров смогут использовать лицензионную музыку для монетизации своего контента. Об этом сообщает The Verge.
Отмечается, что на на момент анонса программа запущена в бета-режиме в США, но уже в следующем году станет доступна пользователям из других стран.
Участникам Creator Music будут доступны два способа взаимодействия. Первый предусматривает прямое лицензирование музыки и получение всего дохода за исключением доли YouTube, которая составляет 45%. Во втором случае предлагается делиться доходом с владельцем музыкальной композиции, используемой в видео. По данным Billboard, новая программа YouTube охватит 27,5% блогеров на площадке.
По словам представителя видеохостинга, что участникам программы Creator Music будут доступны несколько сотен тысяч песен.
Прежде использование музыки без разрешения правообладателя могло привести к блокировке видео на YouTube.