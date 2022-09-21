YouTube разрешит блогерам монетизировать видео с популярной музыкой

В ходе мероприятия Made on YouTube видеохостинг анонсировал программу Creator Music, благодаря которой блогеров смогут использовать лицензионную музыку для монетизации своего контента. Об этом сообщает The Verge.

Фото: YouTube YouTube

Отмечается, что на на момент анонса программа запущена в бета-режиме в США, но уже в следующем году станет доступна пользователям из других стран.

Участникам Creator Music будут доступны два способа взаимодействия. Первый предусматривает прямое лицензирование музыки и получение всего дохода за исключением доли YouTube, которая составляет 45%. Во втором случае предлагается делиться доходом с владельцем музыкальной композиции, используемой в видео. По данным Billboard, новая программа YouTube охватит 27,5% блогеров на площадке.

По словам представителя видеохостинга, что участникам программы Creator Music будут доступны несколько сотен тысяч песен.