Новый принцип вакцинации поможет победить ВИЧ

Ученые разработали систему вакцинации, благодаря которой у обезьян выработались специфичные к ВИЧ антитела. Сложность борьбы с этим вирусом заключается в его быстрой изменчивости, из-за которой клетки иммунной системы не успевают «подобрать» правильные антитела. Новый подход позволил решить эту проблему. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Когда чужеродный агент, например бактерия, простейшее или вирус, попадает в организм человека, иммунная система распознает его благодаря тому, что белки на поверхности «пришельца» отличаются от белков, характерных для человеческих клеток. Эти различия способны улавливать дендритные клетки, находящиеся в большинстве органов и тканей. Далее они передают сигнал об опасности другим компонентам иммунной системы — Т-лимфоцитам, от которых он поступает В-лимфоцитам. Те, в свою очередь, вырабатывают антитела — белковые молекулы, необходимые для нейтрализации патогена. При этом важно, чтобы В-клетки вырабатывали антитела, подходящие для борьбы именно с тем чужеродным агентом, который в данный момент попал в организм. Поэтому В-лимфоциты «учатся» синтезировать правильные антитела в особых местах — герминативных центрах. При этом, как только угроза миновала, нужда в тренировке В-лимфоцитов отпадает и герминативные центры разрушаются.

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Для борьбы с обычными бактериями и вирусами времени существования герминативных центров вполне достаточно, чтобы успеть «натренировать» В-лимфоциты, но в случае вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) это не так. ВИЧ очень изменчив, и из-за этого иммунным клеткам сложно подобрать те антитела, которые свяжутся с ним. Соответственно, на этот подбор требуется гораздо больше времени и, следовательно, герминативные центры должны сохранять активность дольше.

Ученые из Института иммунологии Ла-Хойи нашли способ заставить герминативные центры «обучать» В-лимфоциты дольше, чтобы те успели подобрать эффективные антитела против ВИЧ. Исследователи раз в двое суток в течение двенадцати дней вводили обезьянам прививки на основе белка, содержащегося в оболочке ВИЧ. При этом дозу белка с каждой процедурой ненамного увеличивали. По словам авторов, эта схема иммунизации напоминает развитие естественной инфекции, благодаря чему помогает вызвать иммунный ответ, наиболее близкий к естественному.

Затем исследователи проследили за развитием иммунного ответа в целом и В-лимфоцитов в герминативных центрах в частности. Оказалось, что у животных, получивших полный курс инъекций, выработались стабильные антитела против ВИЧ. Это доказало, что постепенно возраставшая доза вирусного белка дала иммунной системе сигнал оставлять герминативные центры функционирующими и дольше «обучать» В-лимфоциты.