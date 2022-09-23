Ученые уточнили последствия англосаксонской миграции

Новое исследование, построенное на археологических и генетических свидетельствах, показало крупномасштабную континентальную миграцию на восток Англии в период раннего Средневековья. 75% жителей Восточной и Южной Англии того времени состояло из семей мигрантов, которые скрещивались с существующим населением Британии, но степень интеграции варьировалась от региона к региону. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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История Британских островов и Ирландии характеризуется многочисленными периодами серьезных культурных изменений. Значительная трансформация произошла после окончания римского владычества (410 год): ускорились изменения в языке, моделях расселения и материальной культуре. Степень, в которой на это повлияла миграция из континентальной Европы, давно является предметом научных дискуссий.

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Междисциплинарная команда из более чем 70 исследователей изучила геномы 460 средневековых северо-западных европейцев, включая 278 человек из Англии. Специалисты сопоставили уже опубликованные генетические данные более чем 4000 древних и 10 000 современных европейцев и археологические открытия, чтобы сделать вывод о современной динамике населения.

Ученые выяснили, что женщины с иммигрантским происхождением чаще снабжались похоронными принадлежностями, чем местные, в то время как мужчины, погребенные с оружием, чаще всего не были иммигрантами. Исследователи отмечают, что миграция повлияла на существовавшие сообщества по-разному. В некоторых местах заметны явные признаки активной интеграции между местными жителями и иммигрантами, например в Бакленде или Окингтоне. В других регионах, таких как в Западный Сассекс, люди с иммигрантским и местным происхождением были похоронены отдельно на кладбище., что, скорее всего, свидетельствует о некоторой степени социального разделения.