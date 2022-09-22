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2 часа назад

Археологи обнаружили в Чехии сооружение старше египетских пирамид и Стоунхенджа

Газета.Ruиещё 1

Археологи Института археологии при Чешской академии наук обнаружили рядом с Прагой сооружение эпохи неолита возрастом около 7 тыс. лет. Комплекс оказался старше египетских пирамид и Стоунхенджа. О своей находке ученые рассказали порталу Live Science.

Археологи обнаружили в Чехии сооружение древнее пирамид и Стоунхенджа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Археологи также обнаружили многочисленные черепки посуды, кости животных, каменные инструменты и другие артефакты.

«Пока слишком рано говорить о людях, построивших ее, однако можно сказать, что они принадлежали к Среднедунайской культуре, существовавшей около 4900–4400 годов до н. э.», — пояснили археологи.

Сооружение представляет собой так называемую ронделу, или кольцевую канаву, с диаметром круга 55 м. Обычно их строят поблизости к жилищам древних людей.

Точное предназначение сооружения остается неизвестным, однако ученые предполагают, что древние скотоводы собирались в круг внутри постройки, вероятно, для проведения обрядов или собраний.

РАН,
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