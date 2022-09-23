Ученые заметили, что сперматозоидам выгодно держаться вместе

Учёные заметили, что сперматозоидам выгодно держаться вместе при продвижении к яйцеклетке. Так они продвигаются вперёд «более целеустремленно».
Сперматозоиды млекопитающих могут плавать вместе по две-четыре штуки. Они держатся плотно и ориентированы в одном направлении в таких группах. Для чего им это нужно, не было понятно. Теперь учёные предложили объяснение.
В своих экспериментах они использовали сперму быка, которая похожа на человеческую. Учёные увидели, что от передвижения в группе скорость сперматозоидов не растёт. Но при этом они более целенаправленно перемещаются, то есть реже меняют направление движения.
Учёные говорят, что это может быть важным параметром, по которому можно оценивать качество спермы при медицинских исследованиях.