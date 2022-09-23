В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
14 минут назад

Лучше держаться вместе: учёные увидели странное поведение сперматозоидов

Ferra.ruиещё 1

Учёные заметили, что сперматозоидам выгодно держаться вместе при продвижении к яйцеклетке. Так они продвигаются вперёд «более целеустремленно».

Ученые заметили, что сперматозоидам выгодно держаться вместе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сперматозоиды млекопитающих могут плавать вместе по две-четыре штуки. Они держатся плотно и ориентированы в одном направлении в таких группах. Для чего им это нужно, не было понятно. Теперь учёные предложили объяснение.

В своих экспериментах они использовали сперму быка, которая похожа на человеческую. Учёные увидели, что от передвижения в группе скорость сперматозоидов не растёт. Но при этом они более целенаправленно перемещаются, то есть реже меняют направление движения.

Учёные говорят, что это может быть важным параметром, по которому можно оценивать качество спермы при медицинских исследованиях.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители