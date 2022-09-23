Ученые заметили, что сперматозоидам выгодно держаться вместе

Учёные заметили, что сперматозоидам выгодно держаться вместе при продвижении к яйцеклетке. Так они продвигаются вперёд «более целеустремленно».

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Сперматозоиды млекопитающих могут плавать вместе по две-четыре штуки. Они держатся плотно и ориентированы в одном направлении в таких группах. Для чего им это нужно, не было понятно. Теперь учёные предложили объяснение.

В своих экспериментах они использовали сперму быка, которая похожа на человеческую. Учёные увидели, что от передвижения в группе скорость сперматозоидов не растёт. Но при этом они более целенаправленно перемещаются, то есть реже меняют направление движения.