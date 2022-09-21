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25 минут назад

В мессенджере WhatsApp появятся персонализированные аватары

Газета.Ruиещё 1

В будущей версии WhatsApp появится функция отправки собственных аватаров в качестве стикеров, сообщает портал WABetaInfo.

В мессенджере WhatsApp появится новая функция
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что пользователи мессенджера WhatsApp смогут создавать персонализированные аватары и отправлять их в качестве стикеров в личной переписке или в групповых чатах. Аналогичная возможность уже представлена в ряде других соцсетей.

Известно, что в будущем аватары также можно будет использовать в качестве фотографии профиля и AR-маски во время видеозвонков.

Нововведение на данный момент находится в стадии разработки. Известно, что функция была обнаружена в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.21.3 для Android. Дата релиза персонализированных аватаров не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что обновившиеся до iOS 16 пользователи лишились популярной функции в Telegram.

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