В мессенджере WhatsApp появится новая функция

В будущей версии WhatsApp появится функция отправки собственных аватаров в качестве стикеров, сообщает портал WABetaInfo.
Отмечается, что пользователи мессенджера WhatsApp смогут создавать персонализированные аватары и отправлять их в качестве стикеров в личной переписке или в групповых чатах. Аналогичная возможность уже представлена в ряде других соцсетей.
Известно, что в будущем аватары также можно будет использовать в качестве фотографии профиля и AR-маски во время видеозвонков.
Нововведение на данный момент находится в стадии разработки. Известно, что функция была обнаружена в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.21.3 для Android. Дата релиза персонализированных аватаров не сообщается.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что обновившиеся до iOS 16 пользователи лишились популярной функции в Telegram.