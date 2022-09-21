В мессенджере WhatsApp появится новая функция

В будущей версии WhatsApp появится функция отправки собственных аватаров в качестве стикеров, сообщает портал WABetaInfo.

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Отмечается, что пользователи мессенджера WhatsApp смогут создавать персонализированные аватары и отправлять их в качестве стикеров в личной переписке или в групповых чатах. Аналогичная возможность уже представлена в ряде других соцсетей.

Известно, что в будущем аватары также можно будет использовать в качестве фотографии профиля и AR-маски во время видеозвонков.

Нововведение на данный момент находится в стадии разработки. Известно, что функция была обнаружена в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.21.3 для Android. Дата релиза персонализированных аватаров не сообщается.