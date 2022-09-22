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1 час назад

Apple снизит зависимость от Китая: часть производства перенесут в Индию и Вьетнам

Ferra.ruиещё 2

Компания JP Morgan опубликовала отчёт, согласно которому Apple намерена ослабить производственную зависимость от Китая. Для этого компания перенесёт часть производства в Индию и Вьетнам.

Часть производства Apple перенесут в Индию и Вьетнам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

До конца года в Индию будет перемещено 5% производственных мощностей для выпуска iPhone 14, а к 2025 году уже 25% продукции вендора будет производиться именно в Индии. Во Вьетнаме к 2025 году будет сосредоточено порядка 20% всего производства iPad и Apple Watch, 5% MacBook и 65% AirPods.

Apple не одинока в своём выборе. Samsung уже открыла один из своих крупнейших заводов в Индии. При этом даже китайские Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus тоже собирают часть своих устройств в Индии.

Сообщается, что и Google собирается запустить производство некоторых гаджетов в Индии, в частности, речь идёт о Pixel 7.

Наука и техника,Google,Apple,
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