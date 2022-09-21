Телескоп "Джеймс Уэбб" получил рекордно четкие изображения колец Нептуна

Орбитальная обсерватория "Джеймс Уэбб" получила рекордно четкие изображения газопылевых колец, окружающих Нептун, самый далекий от Солнца газовый гигант, а также фотографии половины его спутников. Эти снимки помогут ученым раскрыть историю формирования колец и лун Нептуна, сообщила в среду пресс-служба ЕКА.
"Первые снимки колец Нептуна, полученные "Джеймсом Уэббом", поражают своей четкостью. Многие из них не были видны на фотографиях со времен пролета "Вояджера-2" через окрестности Нептуна в 1989 году. Эти снимки позволили нам взглянуть на Нептун и его кольца и спутники в совершенно новом свете", - говорится в сообщении.
Крупные кольца из пыли и газа окружают не только Сатурн, вторую по размерам планету Солнечной системы, но и многие другие газовые гиганты, в том числе Нептун. Из-за отсутствия орбитальных миссий в окрестностях этой гигантской планеты, а также большого расстояния до нее, эти газопылевые скопления почти не изучены учеными.
Астрономы восполнили этот пробел при помощи американского орбитального телескопа "Джеймс Уэбб", начавшего научную работу на орбите в середине лета этого года. Ученые использовали сверхчувствительную инфракрасную камеру NIRCam, установленную на этот космический аппарат NASA, для получения сверхдетальных и четких снимков Нептуна и его окрестностей.
На этих изображениях, помимо газопылевых колец самого далекого газового гиганта Солнечной системы, можно также увидеть яркие метановые облака, парящие в верхних слоях атмосферы планеты, а также следы штормов и атмосферных течений. В дополнение на снимках Нептуна можно увидеть гигантские полярные ураганы, покрывающие южный и северный полюс планеты.
Кроме того, "Джеймсу Уэббу" удалось запечатлеть сразу семь из 14 лун Нептуна, в том числе его крупнейший спутник Тритон. Происхождение этого малого небесного тела давно вызывает споры среди планетологов, так как его необычная орбита потенциально указывает на то, что Тритон возник не в окрестностях Нептуна, а был выброшен в его сторону с дальних окраин Солнечной системы. Как надеются ученые, дальнейшее изучение Нептуна при помощи "Джеймса Уэбба" даст ответ на этот вопрос.