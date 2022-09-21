К Земле приближается опасный астероид: как мы можем его сбить

По сообщению РАН, к Земле приблизился потенциально опасный астероид 2022 SS2: сейчас он находится на расстоянии двух радиусов лунной орбиты, где астрономы тщательно отслеживают его движение. Вероятность столкновения небесного тела с нашей планетой оценивается как 1 к 1 700, но, в теории, человечество владеет необходимыми инструментами для того, чтобы отразить астероид, если того потребуют обстоятельства. Научно-популярный портал Space.com рассказал, как именно мы можем защитить планету.

Фото: NASA NASA

Кинетический импактор

Видео дня

Один из способов изменить траекторию астероида — это кинетический импактор, который изменяет орбиту небесного тела в результате мощного столкновения. Конечно, не каждый астероид подходит для такого метода, но крупные — вполне себе. NASA планирует испытать технологию кинетического импактора в действии 26 сентября, запустив его в мини-луну астероида Дидим. Через несколько лет Европейское космическое агентство проведет специальную миссию, чтобы проверить эффективность опыта, пока астрономы будут отслеживать траекторию цели через телескопы.

Тяговый луч

Перенаправление астероидов при помощи огромного притягивающего луча — это идея прямиком из научной фантастики, но в теории она может сработать. Правда, в реальности подобное устройство работало бы гораздо медленнее. При реалистичном сценарии, гравитационный зонд должен прибыть к цели и сопровождать ее на протяжении нескольких месяцев, а то и лет. После чего, со временем, гравитация аппарата повлияла бы на орбиту астероида, и чем больше размер астероида, тем больше должен быть аппарат.

Ядерное оружие

Если астрономы заметят опасный астероид в последний момент, то ядерные боеголовки, скорее всего, будут единственной реальной опцией. Эта технология уже существует, и, при должных корректировках, баллистическая ракета может быть запущена на обычной стартовой площадке сравнительно быстро. Для эффективного отражения боеголовку необходимо подорвать за несколько сотен метров до столкновения: если правильно подобрать расстояние, взрыв оттолкнет поверхность астероида и изменит его траекторию.

Покраска

Есть и менее экстремальные методы защиты планеты — например, окрашивание астероидов при помощи аэрозоля. Да, это может прозвучать странно, но данная теория опирается на свойства альбедо: темные поверхности отражают меньше света, чем светлые. Согласно эффекту Ярковского, солнечный свет медленно меняет траектории астероидов, но на то, чтобы заметить существенные изменения, потребуются годы, если не десятилетия. Если опыты покажут, что данный метод имеет право на жизнь, то покраска может стать относительно дешевым инструментом для спасения мира.

Ионный двигатель

Молекулы, заряженные электричеством при помощи ионного двигателя, способны создать примерно тот же эффект, что и тяговый луч. Мощность ионного движения невелика, но постепенно она будет возрастать, т.к. в космосе нет сопротивления. Тем более, что технология уже не раз была испытана на практике: например, на американском космическом аппарате Dawn.

Лазерная абляция

Это немного фантастический сценарий, но, тем не менее, лазерная абляция тоже способна помочь. Для того, чтобы перенаправить астероид, можно использовать группу космических аппаратов или кубсатов, которые точечно атакуют скалу лазерами. Потеря массы в результаты размывания пород способна изменить траекторию астероида, но, к сожалению, лазеры нужных масштабов пока не существуют.

Буксировка