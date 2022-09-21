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1 час назад

Насколько быстрым будет интернет в Samsung S24 — первом смартфоне с поддержкой Wi-Fi 7

Ferra.ru

Уже в 2024 году планируется полномасштабный запуск следующего поколения стандарта Wi-Fi — Wi-Fi 7. А теперь стало известно, какой смартфон станет первым, который будет его поддерживать.

Назван первый телефон с WiFi 7
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным популярного инсайдера DigiTimes, как минимум первым среди телефонов Samsung будет Galaxy S24. А учитывая, что именно это устройство чаще всего является первым с передовыми технологиями в новом году, то именно Galaxy S24 в принципе станет первым смартфоном с поддержкой Wi-Fi 7.

Что же до скорости передачи данных в сетях нового поколения, то сообщается о менее 30 Гбит/с с возможностью «разогнаться» до 40 Гбит/с.

Напомним, что анонс более близкого к релизу Samsung Galaxy S23 состоится уже в начале 2023 года. При этом инсайдеры активно делятся подробностями об устройстве. Так, например, стало известно, что часть моделей девайса будет поставляться с фирменным процессором Exynos.

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