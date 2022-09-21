Стоимость ремонта самого дорогого iPhone шокировала специалистов

Специалисты фирмы iFixit оценили ремонтопригодность самого дорогого iPhone. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале компании.

Фото: apple apple

Занимающиеся проверкой степени ремонтопригодности гаджетов эксперты разобрали на видео iPhone 14 Pro Max. Специалисты отметили, что, в отличие от iPhone 14, в топовом флагмане Apple использовала устаревший дизайн конструкции, который препятствует быстрому ремонту девайса.

В материале говорится, что самым дорогим элементом гаджета с точки зрения ремонта является стеклянная задняя панель. Энтузиасты оказались шокированы стоимостью ремонта панели — в официальных сервисных центрах Apple она составляет 549 долларов или около 33 тысяч рублей. Для сравнения: новый iPhone 14 Pro Max стоит 1099 долларов (67 тысяч рублей).

«Apple создала множество препятствий для самостоятельного ремонта», — заключили авторы, поставив самому дорогому смартфону американского бренда 6 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности.

Специалисты рекомендовали пользователям устройства приобрести защитный чехол, чтобы избежать расходов на дорогостоящее обслуживание телефона.