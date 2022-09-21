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2 часа назад

Стоимость ремонта самого дорогого iPhone шокировала

Lenta.ru

Специалисты фирмы iFixit оценили ремонтопригодность самого дорогого iPhone. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале компании.

Стоимость ремонта самого дорогого iPhone шокировала специалистов
Фото: appleapple

Занимающиеся проверкой степени ремонтопригодности гаджетов эксперты разобрали на видео iPhone 14 Pro Max. Специалисты отметили, что, в отличие от iPhone 14, в топовом флагмане Apple использовала устаревший дизайн конструкции, который препятствует быстрому ремонту девайса.

В материале говорится, что самым дорогим элементом гаджета с точки зрения ремонта является стеклянная задняя панель. Энтузиасты оказались шокированы стоимостью ремонта панели — в официальных сервисных центрах Apple она составляет 549 долларов или около 33 тысяч рублей. Для сравнения: новый iPhone 14 Pro Max стоит 1099 долларов (67 тысяч рублей).

«Apple создала множество препятствий для самостоятельного ремонта», — заключили авторы, поставив самому дорогому смартфону американского бренда 6 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности.

Специалисты рекомендовали пользователям устройства приобрести защитный чехол, чтобы избежать расходов на дорогостоящее обслуживание телефона.

Ранее энтузиасты из iFixit разобрали новый iPhone 14 и оценили высокий уровень ремонтопригодности устройства. Так, впервые с момента выхода iPhone 4s в телефоне не нужно снимать переднюю панель для его обслуживания.

Наука и техника,Apple,
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