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2 часа назад

Грядёт революция в мобильной фотографии — готовятся к выпуску сразу несколько смартфонов с гигантским размером камер

До последнего смартфонные камеры никак не могли пробить определённый потолок. Речь идёт об 1-дюймовом сенсоре изображения.

Китайские бренды готовятся к выпуску смартфонов с огромными камерами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но совсем недавно Xiaomi смогла сделать это, представив флагманский Xiaomi 12S Ultra. Именно этот смартфон первым в истории получил модуль камеры, в котором 1-дюймовый сенсор.

А уже совсем скоро у него выйдет множество конкурентов. По словам авторитетного инсайдера Ice Universe, свои варианты смартфонов с подобными основными камерами готовят крупнейшие китайские бренды: Vivo, Oppo, Honor и т.д.

При этом сама Xiaomi также не сидит сложа руки. Сообщается, что компания вовсю работает над свежей линейкой Xiaomi 13. И что-то подсказывает, что как минимум старшие модели также получат гигантские камеры.

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