Китайские бренды готовятся к выпуску смартфонов с огромными камерами

До последнего смартфонные камеры никак не могли пробить определённый потолок. Речь идёт об 1-дюймовом сенсоре изображения.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но совсем недавно Xiaomi смогла сделать это, представив флагманский Xiaomi 12S Ultra. Именно этот смартфон первым в истории получил модуль камеры, в котором 1-дюймовый сенсор.

А уже совсем скоро у него выйдет множество конкурентов. По словам авторитетного инсайдера Ice Universe, свои варианты смартфонов с подобными основными камерами готовят крупнейшие китайские бренды: Vivo, Oppo, Honor и т.д.