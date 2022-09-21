Россия и Мексика договорились сотрудничать в космической сфере

Россия и Мексика будут сотрудничать в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Закон о ратификации такого соглашения Госдума приняла 21 сентября.

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Соглашение между правительствами Российской Федерации и Мексиканских Соединенных Штатов было подписано в Мехико 28 сентября 2021 года.

Оно предусматривает создание организационно-правовых основ для совместного исследования и использования космоса, применения космической техники. Также документ регулирует вопросы защиты информации и имущества сторон.