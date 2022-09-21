Россия и Мексика договорились сотрудничать в космической сфере

Россия и Мексика будут сотрудничать в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Закон о ратификации такого соглашения Госдума приняла 21 сентября.
Соглашение между правительствами Российской Федерации и Мексиканских Соединенных Штатов было подписано в Мехико 28 сентября 2021 года.
Оно предусматривает создание организационно-правовых основ для совместного исследования и использования космоса, применения космической техники. Также документ регулирует вопросы защиты информации и имущества сторон.
Страны уже запланировали совместные проекты, в частности, установку на территории Мексики станций системы ГЛОНАСС и оптико-электронного комплекса для предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, говорится в пояснительной записке к закону о ратификации.