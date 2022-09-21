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1 час назад

Как скачать и установить большое обновление Windows 22H2

Мария Иванова

На днях состоялся релиз крупного обновления 22H2 для Windows 11 — первого массивного патча для операционной системы Microsoft. Но по причине региональных ограничений загрузка обновления открыта не для всех: рассказываем, как обойти их.

Как скачать и установить большое обновление Windows 22H2
Фото: MicrosoftMicrosoft

Центр обновления Windows

Самый простой способ загрузить обновление — это встроенные инструменты Windows. Просто зайдите в центр обновления и проверьте, не доступен ли свежий патч для загрузки: ему присвоен индекс 22H2. Если Windows скажет, что обновление под таким названием доступно, загружайте его — установку возьмет на себя система. Если такого обновления в списке не будет, не переживайте: можно попытаться скачать его при подключении через VPN, выбрав любой европейский сервер. Это поможет вам обойти региональные ограничения.

Что нового в Windows 22H2

Если же обновление не доступно для загрузки даже при активном VPN, возможно, патч нельзя скачать из-за несовместимости системы. Придется подождать, пока Microsoft исправит проблему — после этого вы сможете попытаться еще раз.

Media Creation Tool

Свежее обновление также можно загрузить через новую версию Media Creation Tool: специальной утилиты от Microsoft, которая позволяет обновлять систему до последней актуальной версии и создавать образы для установки Windows. Процесс предельно прост — вам нужно лишь скачать программу на официальном сайте и следовать инструкциям на экране.

ISO-образ

Наконец, последний метод — это ISO-образ свежей версии Windows, который можно загрузить, опять же, на официальном сайте Microsoft. На случай, если сайт не будет открываться, вам вновь понадобится VPN-подключение. Впрочем, есть и альтернативы: например, площадка TechBench Dump — она предоставит вам ссылку на оригинальный образ без каких-либо проблем. Просто откройте сайт, откройте строку поиска (Ctrl + F), введите фразу 22H2 и скачайте образ.

Наука и техника,Microsoft,
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