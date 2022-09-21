Как скачать и установить большое обновление Windows 22H2

На днях состоялся релиз крупного обновления 22H2 для Windows 11 — первого массивного патча для операционной системы Microsoft. Но по причине региональных ограничений загрузка обновления открыта не для всех: рассказываем, как обойти их.

Фото: Microsoft Microsoft

Центр обновления Windows

Самый простой способ загрузить обновление — это встроенные инструменты Windows. Просто зайдите в центр обновления и проверьте, не доступен ли свежий патч для загрузки: ему присвоен индекс 22H2. Если Windows скажет, что обновление под таким названием доступно, загружайте его — установку возьмет на себя система. Если такого обновления в списке не будет, не переживайте: можно попытаться скачать его при подключении через VPN, выбрав любой европейский сервер. Это поможет вам обойти региональные ограничения.

Если же обновление не доступно для загрузки даже при активном VPN, возможно, патч нельзя скачать из-за несовместимости системы. Придется подождать, пока Microsoft исправит проблему — после этого вы сможете попытаться еще раз.

Media Creation Tool

Свежее обновление также можно загрузить через новую версию Media Creation Tool: специальной утилиты от Microsoft, которая позволяет обновлять систему до последней актуальной версии и создавать образы для установки Windows. Процесс предельно прост — вам нужно лишь скачать программу на официальном сайте и следовать инструкциям на экране.

ISO-образ