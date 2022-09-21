Microsoft прокомментировала разработку Windows 12

В Microsoft не стали раскрывать информацию относительно следующей номерной версии Windows. Об этом сообщает издание XDA Developers.

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Во время анонса глобального обновления для Windows 11 американская компания провела пресс-конференцию. Представители прессы спросили генерального менеджера по маркетингу Аарона Вудмана, что он думает о Windows 12. Вудман прокомментировал, что ему ничего не известно о новой ОС и он не занимается ее разработкой, отметив, что IT-гигант сосредоточен на поддержке актуальной ОС.

Журналисты подчеркнули, что Windows 11 вряд ли окажется последней версией Windows в истории, как об этом заявляли некоторые инсайдеры. По слухам, в компании заняты ранней разработкой Windows 12, которая получит кодовое название Next Valley. Для сравнения: текущая ОС имела кодовое название Sun Valley. Специалисты подытожили, что Вудман действительно может не знать о планах Microfot относительно системы следующего поколения, так как корпорация еще не занималась брендингом нового продукта.

Авторы издания предположили, что Windows 12 выйдет не раньше 2024 года. Это связано с тем, что Microsoft перешла на трехлетний цикл обновления своих систем.