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1 час назад

В Китае испытали работающий на угле самолетный двигатель

Ferra.ru

Китайские исследователи заявили, что благодаря использованию двигателя, сжигающего смесь угольного порошка и этилена, они могут значительно снизить стоимость коммерческих гиперзвуковых полетов.

В Китае испытали работающий на угле самолетный двигатель
Фото: Ferra.ruFerra.ru

О своих выводах исследователи сообщили в статье, опубликованной в рецензируемом журнале Acta Armamentarii. В ходе одного наземного испытания экспериментальное устройство, используя недорогую смесь, создало ударную волну со скоростью более 2 км в секунду, что в шесть раз превышает скорость звука.

"Высокая энергетическая плотность, безопасность и низкая цена угольного порошка дают ему уникальное преимущество при использовании в качестве моторного топлива", - говорит команда под руководством профессора Вэн Чуньшэна из национальной ключевой лаборатории физики переходных процессов Нанкинского университета науки и технологий.

Одним из наиболее распространенных побочных продуктов нефтеперерабатывающих заводов является этилен, а уголь в настоящее время составляет большую часть китайского производства электроэнергии.

Пекинские ученые ранее утверждали, что разработка гиперзвукового самолета позволит доставлять пассажиров в любую точку мира менее чем за час.

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