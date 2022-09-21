В Китае испытали работающий на угле самолетный двигатель

Китайские исследователи заявили, что благодаря использованию двигателя, сжигающего смесь угольного порошка и этилена, они могут значительно снизить стоимость коммерческих гиперзвуковых полетов.

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О своих выводах исследователи сообщили в статье, опубликованной в рецензируемом журнале Acta Armamentarii. В ходе одного наземного испытания экспериментальное устройство, используя недорогую смесь, создало ударную волну со скоростью более 2 км в секунду, что в шесть раз превышает скорость звука.

"Высокая энергетическая плотность, безопасность и низкая цена угольного порошка дают ему уникальное преимущество при использовании в качестве моторного топлива", - говорит команда под руководством профессора Вэн Чуньшэна из национальной ключевой лаборатории физики переходных процессов Нанкинского университета науки и технологий.

Одним из наиболее распространенных побочных продуктов нефтеперерабатывающих заводов является этилен, а уголь в настоящее время составляет большую часть китайского производства электроэнергии.