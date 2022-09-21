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2 часа назад

Realme просит фанатов поделиться идеями для выреза по типу Dynamic Island

Газета.Ru

Realme может стать первым производителем Android-смартфонов, который представит свою альтернативу вырезу Dynamic Island, сообщает портал Android Authority. Бренд обратился к фанатам, предложив им публиковать свои идеи реализации выреза Realme Island.

Realme может представить альтернативу вырезу Dynamic Island
Фото: AppleApple

По словам представителей компании, пользовательский интерфейс вокруг отверстия камеры в Realme UI также может принимать различные формы и размеры для отображения входящих звонков, уведомлений и другой информации, как это реализовано во флагманских моделях iPhone 14.

Фанатам бренда и дизайнерам предложили поделиться собственными идеями о том, как будет выглядеть и работать Realme Island. Компания попросила публиковать свои предложения в виде текстового описания, картинок или анимаций, если есть такая возможность.

Ранее глава Redmi намекнул на появление в смартфонах компании выреза, как у iPhone 14 Pro. Один из пользователь социальных сетей заявил, что с нетерпением ждет появления аналога Dynamic Island в будущем флагмане Redmi K60. На его сообщение ответил глава Redmi Лу Вэйбин, спросив, действительно ли фанатам нужен Dynamic Island в Redmi K60.

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