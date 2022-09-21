Спутник NASA врежется в астероид в прямо эфире

В ближайший понедельник NASA проведет первую попытку изменить орбиту астероида. Планетарная защита сосредоточена на аппарате под названием DART, который будет нацелен на небольшой астероид Dimorphos. Если все пойдет по плану, DART направит себя на лобовое столкновение, которое замедлит Dimorphos, изменив его орбиту.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Хотя все сразу узнают, произошло ли столкновение, как планировалось, может пройти несколько месяцев, прежде чем все будут уверены, что орбита Dimorphos была успешно изменена.

Сам космический аппарат DART весит немногим более 600 кг и примечателен прежде всего отсутствием приборов. Все действия осуществляются через единственную камеру - оптическую навигационную камеру DRACO, одноцветную камеру с разрешением 2560×2160. DRACO и передающая аппаратура способны отправлять изображение на Землю каждую секунду. Во время окончательного сближения с Dimorphos DART будет находиться на таком расстоянии, что передача изображений в обе стороны займет более минуты.