Apple Watch Series 8 только вышли, а уже спасли человеку жизнь

"Затем я взял свои Apple Watch Series 8 и приложил их к ее запястью, чтобы сделать ЭКГ. В этот момент часы оповестили нас о том, что они обнаружили фибрилляцию предсердий и что необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью", - продолжает Джейсон. "Я сделал еще три ЭКГ, чтобы исключить ложные срабатывания, но каждая из них показала наличие мерцательной аритмии с частотой сердечных сокращений в покое выше 160 ударов в минуту".