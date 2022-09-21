Apple Watch Series 8 только вышли, а уже спасли человеку жизнь

Через несколько дней после того, как Apple Watch Series 8 поступили в продажу, читатель 9to5Mac Джейсон Смит рассказал, что благодаря им он обнаружил заболевание сердца у своей матери, которое могло привести к летальному исходу, если бы не было обнаружено на ранней стадии.
"Мои родители собирались уехать на выходные в Честер, когда мне позвонил отец и сказал, что мама чувствует себя неважно", - рассказывает Джейсон. "Он сказал, что у нее очень кружится голова и как будто колотится сердце - я попросил их остановиться на обочине, и что я приеду как можно скорее".
По прибытии он измерил ей давление и оценил ее общее состояние, которое было относительно нормальным, учитывая произошедшее. Его мать сказала ему, что чувствует себя намного лучше и не волнуется. Тогда Джейсон решил использовать свои новые Apple Watch Series 8.
"Затем я взял свои Apple Watch Series 8 и приложил их к ее запястью, чтобы сделать ЭКГ. В этот момент часы оповестили нас о том, что они обнаружили фибрилляцию предсердий и что необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью", - продолжает Джейсон. "Я сделал еще три ЭКГ, чтобы исключить ложные срабатывания, но каждая из них показала наличие мерцательной аритмии с частотой сердечных сокращений в покое выше 160 ударов в минуту".
Джейсон и его родители отправились в ближайшее отделение неотложной помощи, где медицинские работники подтвердили, что у его матери наблюдается вегетососудистая дистония (ВСД). Там его матери сказали, что требуется немедленное лечение. Сейчас Джейсон говорит, что его мать вернулась к нормальной жизни.