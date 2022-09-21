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2 часа назад

Работу спектрометра телескопа James Webb приостановили из-за нештатной ситуации

Газета.Ruиещё 1

В работе спектрометра MIRI телескопа James Webb обнаружена аномалия. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Работа спектрометра телескопа James Webb приостановлена из-за аномалии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

MIRI - это среднего инфракрасного диапазона, в задачи которого входит анализ химического состава звезд, экзопланет и их атмосферы. В одном из режимов его работы используется колесо из 10 фильтров. Для наблюдения в определенном диапазоне оно поворачивается и вставляет в оптическую схему нужный.

24 августа во время сеанса наблюдения при попытке провернуть это колесо приборы зафиксировали повышенное трение. После подтверждения проблемы все операции с прибором в этом режиме (с использованием колеса) были остановлены, созвана специальная комиссия для определения путей решения проблемы. Продолжается анализ, и работоспособность системы постараются восстановить в ближайшее время. Работа всех остальных систем обсерватории, а также трех других режимов MIRI, идет в штатном режиме.

Телескоп James Webb был запущен в 2021 году. Эта космическая обсерватория обладает наибольшим разрешением в оптическом и инфракрасном диапазоне среди когда-либо существовавших телескопов. Он позволит увидеть свет первых во вселенной звезд и исследовать состав далеких экзопланет. Подробнее о его устройствах и задаче можно прочитать в материале "Газеты.Ru".

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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