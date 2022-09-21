Сайт фотобанка начал удалять работы искусственного интеллекта

Shutterstock начал удалять изображения, созданные системами искусственного интеллекта, такими как DALL-E или Midjourney. Об этом сообщает Vice.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ранее на Shutterstock поиск изображений по тегу "Midjourney" давал изображения с безошибочным “стилем” ИИ, многие из которых имели высокие показатели популярности и были отмечены как "часто используемые". Однако к концу понедельника результаты поиска по тегу "Midjourney", похоже, сократились, и остались в основном стоковые фотографии логотипа этого инструмента.

На других изображениях используются теги типа "сгенерировано ИИ", некоторые из них остаются на платформе, но их также осталось намного меньше первоначального количества.