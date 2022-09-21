Сайт фотобанка начал удалять работы искусственного интеллекта

Shutterstock начал удалять изображения, созданные системами искусственного интеллекта, такими как DALL-E или Midjourney. Об этом сообщает Vice.
Ранее на Shutterstock поиск изображений по тегу "Midjourney" давал изображения с безошибочным “стилем” ИИ, многие из которых имели высокие показатели популярности и были отмечены как "часто используемые". Однако к концу понедельника результаты поиска по тегу "Midjourney", похоже, сократились, и остались в основном стоковые фотографии логотипа этого инструмента.
На других изображениях используются теги типа "сгенерировано ИИ", некоторые из них остаются на платформе, но их также осталось намного меньше первоначального количества.
Как отмечает Ars Technica, ни Shutterstock, ни Getty Images прямо не запрещают изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, в своих условиях предоставления услуг. Некоторые авторы недоброжелательно относятся к тенденции загрузки ИИ изображений. Потому что “созданные произведения являются результатом алгоритмического процесса, который добывает оригинальное искусство из Интернета без упоминания или компенсации оригинальным художникам”. Другие же люди беспокоятся о последствиях для независимых художников.