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2 часа назад

Аппарат InSight записал звук падения метеорита на Марс

Газета.Ru

Аппарат InSight зафиксировал звук столкновения метеоритов с Марсом. Статья об этом опубликована в Nature Geoscience.

Аппарат InSight записал звук падения метеорита на Марс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звук был записан 5 сентября 2021 года, но запись была проанализирована учеными лишь сейчас. Места падения были обнаружены аппаратом MRO с помощью камеры высокого разрешения. Оказалось, что небесное тело упало примерно в 300 километрах от аппарата и при этом раскололось на три части. Осколки метеорита имеют диаметр примерно 50 сантиметров, ориентировочный вес около 200 килограмм и оставили при падении кратер диаметром 7 метров.

На записи слышен низкий шум, похожий на удар по металлу, и три булькающих звука. По словам специалистов, это происходит из-за того, что низкочастотная часть звука достигла аппарата первой, похожий акустический эффект можно наблюдать и в земных пустынях. Это первый записанный звук падения метеорита на другой планете.

InSight начал работу в 2018 году. Это неподвижный аппарат, основной задачей которого является сбор сейсмических данных о Марсе для построения подробной модели недр. В том числе, один из датчиков аппарата выполнен в виде самозабивающегося гвоздя, который должен был погрузиться на глубину нескольких метров для получения данных о тепловом потоке от ядра планеты.

Ранее космический телескоп James Webb получил первую фотографию Марса

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