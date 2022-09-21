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2 часа назад

Под Балтийским морем построят самый длинный в мире тоннель

Ferra.ru

Самый длинный в мире погруженный тоннель, спускающийся на 40 метров под Балтийское море, соединит Данию и Германию, сократив время в пути между двумя странами. Его планируют открыть в 2029 году. Об этом сообщает CNN Travel.

Под Балтийским морем построят самый длинный в мире тоннель
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Ожидается, что первая производственная линия (бетонных секций, – прим. ред.) будет готова примерно в конце этого года или в начале следующего", - сказал Хенрик Винсентсен, генеральный директор Femern A/S, государственной датской компании, отвечающей за проект. "К началу 2024 года мы должны быть готовы к погружению первого элемента тоннеля".

Ferra.ru

Туннель длиной 18 километров является одним из крупнейших инфраструктурных проектов Европы с бюджетом строительства более 7 миллиардов евро. Он будет построен через пролив между немецким островом Фехмарн и датским островом Лолланд и задуман как альтернатива нынешнему паромному сообщению, которое ежегодно перевозит миллионы пассажиров. Если сейчас переправа занимает 45 минут на пароме, то теперь она будет занимать всего семь минут на поезде и 10 минут на автомобиле. Туннель, официальное название которого - Fehmarnbelt Fixed Link, также станет самым длинным комбинированным автомобильным и железнодорожным туннелем в мире. Он будет состоять из двух двухполосных автомагистралей, разделенных служебным проездом, и двух электрифицированных железнодорожных путей.

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