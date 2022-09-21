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2 часа назад

Смартфон Xiaomi Civi 2 получит спинку из "мягкого" стекла

Газета.Ru

Компания Xiaomi объявила дату выхода нового смартфона Civi 2 — дебют ожидается 27 сентября. Об этом сообщает портал IT Home. Известно, что устройство будет выпущено в партнерстве с брендом Hello Kitty, и для ценителей будет выпущена специальная версия гаджета в комплекте с фигуркой популярного персонажа.

Смартфон Xiaomi Civi 2 получит спинку из "мягкого" стекла
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главной особенностью новой модели станет тыльная панель в цвете «маленькое белое платье». Оно получит текстуру, напоминающее складки на одежде. Производитель утверждает, что материалом спинки станет «мягкое стекло», которое также будет теплым на ощупь.

Xiaomi Civi 2 будет оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, а также экраном Full HD+ с частотой 120 Гц. Камера получит три сенсора, основной — на 50 Мп. Два модуля будут скрыты под общим кольцом, а третий разместится сразу под ними.

Остальные технические характеристики смартфона пока держатся в секрете. Стоимость устройства также неизвестна.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что свежее обновление «ломает» камеры в популярных смартфонах Xiaomi.

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