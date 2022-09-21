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20 минут назад

Российские ученые научились определять болезнь Альцгеймера по крови

Ferra.ru

Благодаря новой работе ученых из Санкт-Петербургского государственного университета и СЗГМУ имени Мечникова, ВМА имени Кирова и медиками из Санкт-Петербургской 40-й городской больницы российские специалисты научились определять болезнь Альцгеймера по крови.

Российские ученые научились определять болезнь Альцгеймера по крови
Фото: ferra.ruferra.ru

Ученые определили самый перспективный биомаркер в плазме крови — sICAM-1. Это растворимая молекула “клеточной адгезии”, а также показатель “эндотелиальной дисфункции”, которая проявляется у пожилых людей с сосудистыми нарушениями.

Как объяснили авторы работы, sICAM-1 также отображает нарушения работы эндотелия у больных Альцгеймером.

Помимо всего, они выделили другой биомаркер G-CSF, который появляется на поздних стадиях заболевания. Отмечается, что благодаря новому методу медики смогут теперь не только идентифицировать нейродегенеративное заболевание, но и выявить его степень прогрессирования.

Выводы работы описали в статье, опубликованной в журнале Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics.

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