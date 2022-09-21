Функция вибрации при нажатии в iOS 16 разряжает аккумулятор iPhone

Функция "тактильного отклика" (англ. haptic feedback), добавленная в iOS 16, способна негативным образом влиять на уровень заряда аккумулятора iPhone. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на официальное заявление Apple.

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Apple предупредила пользователей, что вибрация, возникающая при нажатии каждой клавиши на экране, может разряжать батарею быстрее обычного. Известно, что функция тактильного отклика включена на устройствах с iOS 16 по умолчанию. При этом Apple не пояснила, насколько сильно вибрация влияет на уровень заряда.

Портал 9to5Mac порекомендовал пользователям, столкнувшимся с быстрой разрядкой аккумулятора после установки iOS 16, временно отключить тактильный отклик.