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1 час назад

Apple: функция вибрации при нажатии в iOS 16 разряжает аккумулятор iPhone

Газета.Ru

Функция "тактильного отклика" (англ. haptic feedback), добавленная в iOS 16, способна негативным образом влиять на уровень заряда аккумулятора iPhone. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на официальное заявление Apple.

Функция вибрации при нажатии в iOS 16 разряжает аккумулятор iPhone
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Apple предупредила пользователей, что вибрация, возникающая при нажатии каждой клавиши на экране, может разряжать батарею быстрее обычного. Известно, что функция тактильного отклика включена на устройствах с iOS 16 по умолчанию. При этом Apple не пояснила, насколько сильно вибрация влияет на уровень заряда.

Портал 9to5Mac порекомендовал пользователям, столкнувшимся с быстрой разрядкой аккумулятора после установки iOS 16, временно отключить тактильный отклик.

Ранее "Газета.Ru" сообщила о том, что владельцы iPhone, обновившиеся до iOS 16, пожаловались на работу новых жестов, вызываемых тремя пальцами. При одновременном касании экрана тремя пальцами открывается всплывающее окно быстрого доступа к буферу обмена, что, по сообщению пользователей, становится причиной прерывания игрового процесса.

Наука и техника,Apple,
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