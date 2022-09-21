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19 минут назад

Вышло первое крупное обновление Windows 11

Ferra.ru

Спустя почти год после релиза, для Windows 11 вышло первое масштабное обновление — 22H2. Оно принесло немало нововведение и улучшений в систему.

Вышло первое крупное обновление Windows 11
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, со свежим апдейтом в «Проводнике» появились долгожданные вкладки. Также изменился внешний вид панели навигации и прочих элементов интерфейса. Вернулось и перетаскивание ярлыков и файлов на панель задач — ранее такая возможность была лишь в Windows 10.

Из прочих нововведений стоит отметить тёмную тему «Диспетчера задач», появление «Режима эффективности», а также оптимизацию работу игр в «оконном» режиме.

Стоит отметить, что ряд пользователей, установивших Windows 11 22H2 жалуются на различные баги и проблемы. Некоторые из них даже столкнулись с невозможностью обновиться. Другие же получили проблему совместимости драйверов Intel Smart Sound Technology и Windows 11.

Наука и техника,Intel,
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