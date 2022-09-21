Вышло первое крупное обновление Windows 11

Спустя почти год после релиза, для Windows 11 вышло первое масштабное обновление — 22H2. Оно принесло немало нововведение и улучшений в систему.
Так, например, со свежим апдейтом в «Проводнике» появились долгожданные вкладки. Также изменился внешний вид панели навигации и прочих элементов интерфейса. Вернулось и перетаскивание ярлыков и файлов на панель задач — ранее такая возможность была лишь в Windows 10.
Из прочих нововведений стоит отметить тёмную тему «Диспетчера задач», появление «Режима эффективности», а также оптимизацию работу игр в «оконном» режиме.
Стоит отметить, что ряд пользователей, установивших Windows 11 22H2 жалуются на различные баги и проблемы. Некоторые из них даже столкнулись с невозможностью обновиться. Другие же получили проблему совместимости драйверов Intel Smart Sound Technology и Windows 11.