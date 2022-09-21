Вышло первое крупное обновление Windows 11

Спустя почти год после релиза, для Windows 11 вышло первое масштабное обновление — 22H2. Оно принесло немало нововведение и улучшений в систему.

Так, например, со свежим апдейтом в «Проводнике» появились долгожданные вкладки. Также изменился внешний вид панели навигации и прочих элементов интерфейса. Вернулось и перетаскивание ярлыков и файлов на панель задач — ранее такая возможность была лишь в Windows 10.

Из прочих нововведений стоит отметить тёмную тему «Диспетчера задач», появление «Режима эффективности», а также оптимизацию работу игр в «оконном» режиме.