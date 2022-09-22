В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Ученые рассказали, когда закроется озоновая дыра над Антарктидой

Телеканал «Наука»иещё 1

Ученые предсказывают, что дыра в озоновом слое закроется в ближайшие 50 лет, сообщает Good News Network.Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований подсчитали, что при нынешних темпах дыра в озоновом слое закроется примерно к 2070 году, так как уровни химических выбросов от холодильного оборудования и кондиционеров снизились и продолжают снижаться.

Ученые рассказали, когда закроется озоновая дыра над Антарктидой
Фото: Телеканал «Наука»Телеканал «Наука»

В 1987 году ученые обнаружили, что некоторые химические вещества прорывают дыру в озоновом слое атмосферы, защищающем планету от вредного солнечного излучения. Оказалось, что каждый год над Антарктидой открывается дыра, которая больше, чем сам континент. Дыра формируется в августе и достигает максимального размера в октябре, а к декабрю снова начинает закрываться.

Все 197 стран-участниц ООН подписали Монреальский протокол о сокращении выбросов этих химических веществ, разрушающих озоновый слой. Благодаря этому концентрация хладагентов в атмосфере снизилась на 50% с 1980-х годов. 35 лет спустя ученые пришли к выводу, что размер дыры становится все меньше и меньше по мере того, как снижается концентрация химических веществ в воздухе.

Одной из причин уменьшения озона в стратосфере и образование озоновых дыр является производство и применение хлор- и бромсодержащих фреонов. Попадая после использования в атмосферу, они разлагаются под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца. Высвободившиеся компоненты активно взаимодействуют с озоном в галогеновом цикле распада атмосферного озона.

В США и Европе, где с 2010 года официально запрещено применять фреон R-22. В России c 2011 года прекращен импорт холодильного оборудования, в том числе кондиционеров промышленного и полу-промышленного класса, однако сам фреон пока производится в стране. В автомобильных кондиционерах до 1992 года применялся тип фреона R-12, но считалось, что он вреден для озонового слоя, поэтому был разработан и стали применять R-134, который считается безопасным для озонового слоя.

Наука и техника,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители