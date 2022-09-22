Ученые рассказали, когда закроется озоновая дыра над Антарктидой

Ученые предсказывают, что дыра в озоновом слое закроется в ближайшие 50 лет, сообщает Good News Network.Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований подсчитали, что при нынешних темпах дыра в озоновом слое закроется примерно к 2070 году, так как уровни химических выбросов от холодильного оборудования и кондиционеров снизились и продолжают снижаться.

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В 1987 году ученые обнаружили, что некоторые химические вещества прорывают дыру в озоновом слое атмосферы, защищающем планету от вредного солнечного излучения. Оказалось, что каждый год над Антарктидой открывается дыра, которая больше, чем сам континент. Дыра формируется в августе и достигает максимального размера в октябре, а к декабрю снова начинает закрываться.

Все 197 стран-участниц ООН подписали Монреальский протокол о сокращении выбросов этих химических веществ, разрушающих озоновый слой. Благодаря этому концентрация хладагентов в атмосфере снизилась на 50% с 1980-х годов. 35 лет спустя ученые пришли к выводу, что размер дыры становится все меньше и меньше по мере того, как снижается концентрация химических веществ в воздухе.

Одной из причин уменьшения озона в стратосфере и образование озоновых дыр является производство и применение хлор- и бромсодержащих фреонов. Попадая после использования в атмосферу, они разлагаются под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца. Высвободившиеся компоненты активно взаимодействуют с озоном в галогеновом цикле распада атмосферного озона.