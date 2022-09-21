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1 час назад

YouTube представил проект Creator Music для упрощения монетизации контента

Sostav.ru

YouTube объявил о дополнительных возможностях заработка для креаторов и блогеров на своей платформе. В частности, сервис представил проект Creator Music, который позволит авторам использовать популярные песни в своих видеороликах, сообщает The Verge.

YouTube представил проект для упрощения монетизации контента
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Новая программа предлагает варианты использования: блогер покупает лицензию на песню и единолично получает 55% рекламных доходов с видео (остальные 45% забирает YouTube) или не покупает, но отдаёт 27,5% от своей доли рекламного дохода правообладателю музыки.

Для запуска этого проекта YouTube заключил сделки с более чем 50 лейблами, издателями и дистрибьюторами. Ранее использование даже небольшой части трека крупного исполнителя без разрешения могло привести к блокировке видео или отключению его части. Теперь использование музыки не будет проблемой для авторов.

Пока Creator Music находится в режиме бета-тестирования и работает только в США. Проект масштабируют на другие страны уже в 2023 году.

По мнению экспертов, нововведения - это попытка YouTube удержать популярных блогеров на платформе и получить преимущество перед TikTok.

Ранее YouTube представил отдельный раздел для размещения подкастов. На главной странице раздела отражены шоу и каналы, имеющие миллионы подписчиков, а также популярные подкасты. Кроме того, видеохостинг планирует запустить платформу-агрегатор стриминговых сервисов по аналогии с Amazon и Apple.

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