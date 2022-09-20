NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX Series на 24 гигабайта

«Благодаря новой сверхэффективной архитектуре RTX третьего поколения, NVIDIA Ada Lovelace, видеокарты GeForce RTX 40 обеспечивают запредельную скорость, предоставляя геймерам и авторам контента качественный скачок в производительности, графику на базе искусственного интеллекта, более захватывающий игровой процесс и самые быстрые рабочие процессы создания контента», — говорится в тексте.

Кроме того видеокарту RTX 4090 оснастили улучшенным графическим процессором AD102-300 с 16384 ядрами CUDA и большей видеопамятью на 24 гигабайта GDDR6X. RTX 4080 представили в двух модификациях на 12 и 16 гигабайт.